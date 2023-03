”Ostron står för något dekadent”

Just nu befinner jag mig i en liten by utanför Paris för att skriva och två gånger om dagen springer jag till det lokala bageriet. Jag äter nämligen helst marmeladmackor till frukost, lunch, middag och mellis när jag är själv. Baguetterna här är helt unika. Fluffiga, trådiga och lite fuktiga inuti. Och hårda och knapriga på ytan. Trots att jag är omgiven av bagerier hemma i Stockholm har jag inte sett något liknande där. Det närmaste jag kommer är Valhallabageriets magiska vallmotoast. Den brukar jag köpa, skiva och frysa in för att sedan kunna rosta varje morgon.

Korv- och knäckebrödsblandning

En känsla av frihet infann sig i slutet av 80-talet, när jag flyttade hemifrån för att gå estetiska linjen på gymnasiet i Lidköping. Nu fick jag breda ut mina vingar, hitta den jag var och blomma ut. Äntligen lärde jag också känna likasinnade. En av dem, som blev min pojkvän, visade mig den ultimata rätten för att både hålla i pengarna och bli mätt, vilket ju tillhörde en del av kampen de här åren.

Han blandade krossat knäckebröd, socker och kall tärnad falukorv till en sorts müsli som han hällde i filmjölk. Ryktet spred sig och snart lagade vi alla den sötsalta allround-rätten i våra studentrum. Vissa lyxade till det med lingonsylt, men det hade jag inte råd med.