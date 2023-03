”I dag skäms jag över vad mitt hat fick mig att göra”

Jag är uppväxt utanför en liten stad. Redan på mellanstadiet begick jag mitt stora misstag. Alla hoppade hopprep, men det var bara tjejerna som hade hopprep med sig. Så jag tog med mitt eget. Det skulle jag aldrig ha gjort. Därefter följde två, tre år av helvete när jag inte vågade gå ut på rasterna för att slippa bli retad. ”Tjej”, ”fitta”, orden som man kunde använda var variabla, men ändå likartade. Under ett par år gick jag direkt in på toaletten och satt där tills det ringde in igen.

På högstadiet var allt ganska lugnt fram till nian. Då började jag engagera mig politiskt och stod i opposition till det dominerande partiet i kommunen. Eftersom jag kom i opposition med barnen till de föräldrar som hade inflytande började en period där jag blev kallad allt möjligt, till exempel ”bonde”, vilket jag ironiskt nog var en av få som inte var. Men denna gång valde jag att stå upp mot mina mobbare och jag var både stor och stark att göra det. Ingen gav sig på mig fysiskt, men verbalt och mentalt. Jag var ”uppmjukad” av mina erfarenheter på mellanstadiet och tog åt mig.