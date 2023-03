Flera samverkande trender – en strävan mot mer personliga och unika uttryck, en ökad efterfrågan på second hand-kläder och en fast fashion-industri på väg mot ultra fast fashion där kläder strömmar in i nätbutikerna – lyfts ofta fram för att beskriva vårt samtidsmode. På senare år har frågan rentav väckts huruvida mode fortfarande över huvud taget existerar. Trendanalytikern Lidewij Edelkoort proklamerade modets död i pamfletten ”Anti_fashion: A manifesto for the next decade” 2015. Kreativiteten och kvaliteten i modet har, enligt Edelkoort, ersatts av ett ständigt flöde av produkter som hetsar till överkonsumtion. Följderna av det konsumtionsmönster som eskalerat sedan 1900-talets mitt har fått stora konsekvenser för miljön och för de som arbetar i den industri som producerar plaggen, en utveckling som fört upp hållbarhetsfrågan högt upp på modebranschens agenda. Trots det fortsätter vi att konsumera.