Bafta-chans för Ruben Östlund

Den svenske regissören tävlar om priset tillsammans med Tony Kushner och Steven Spielberg för ”The Fabelmans”, Martin McDonagh för ”The Banshees of Inisherin”, Daniel Kwan och Daniel Scheinert för ”Everything everywhere all at once” och Todd Field för ”Tár”.

Även skådespelerskan Dolly De Leon kan vinna, i kategorin bästa kvinnliga biroll för sin insats i just ”Triangle of sadness”.