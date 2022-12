Så blir börsåret 2023

Med en nedgång på omkring 24 procent är Stockholm en av de sämst presterande börserna under 2023, Moskvabörsen undantaget, som fullständigt kollapsat. Bakom nedgången finns dock en kraftig uppgång under 2021 där just Stockholm låg i toppskiktet bland aktiemarknaderna.

– Alla hade en uppfattning men det var ingen som förutsåg en fullskalig invasion av Ukraina, en energikris och att dessutom centralbankerna skulle strama åt så mycket som man nu valt att göra, säger Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken till TT om faktorerna som påverkade 2022.