Roligt och riskfyllt jobb bland trädtopparna

SvD Junior – tidningen för barn och unga Denna artikel är hämtad ur SvD Junior, Svenska Dagbladets nyhetstidning för barn och unga. Läs mer om Junior här!

”Gren” ropar Christian Åberg uppifrån kronan på en 20 meter hög tall. Grenen slår i marken med en mjuk duns. Lowe Kinlund står beredd under trädet för att hjälpa till när tyngre grenar ska firas ned och verktyg hissas upp.

Christian och Lowe jobbar på Storholmen Träd. Sedan det stora snöovädret i november har de haft ovanligt mycket att göra. I dag är det en skadad tall på Lidingö som ska beskäras.

Juniorreportern Rufus, 9 år, får testa att hålla motorsågen som Christian och Lowe använder uppe i träden. Foto: Ari Luostarinen Stäng Juniorreportern Rufus, 9 år, får testa att hålla motorsågen som Christian och Lowe använder uppe i träden. Foto: Ari Luostarinen

Rufus: Vad har hänt med tallen?

– Grenarna har knäckts på grund av all snö. Nu ligger de kvar där uppe och är en fara för dem som bor här och grannar. Då måste vi gå upp och plocka ned dem. Trasiga grenar får vi skära av, säger Christian Åberg.

Låter man en skadad gren sitta kvar kan det bli problem, förklarar han.

– I ytan där grenen knäckts är det större möjligheter för röta att ta sig in i stammen. Men om man skär av grenen längre in, där den har en naturlig grenkrage, kan trädet kapsla in skadan och må bättre.