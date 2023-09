I början av juni var jag på konsert för första gången på länge. När The Soundtrack of Our Lives började spela på Pustervik i Göteborg blev jag helt överrumplad. Musiken träffade mig mer som en fysisk sensation än som en akustisk upplevelse. Jag avlyssnade inte konserten, skulle man kunna säga – som en kritiker med uppgiften att bedöma dess kvalitet eller en konsument på jakt efter underhållning – utan drabbades snarare av den. Framför allt var det volymen som inte gick att värja sig mot, men också pulsen hos bas och trummor som ett slags betongfast grund för den energi som fyllde lokalen. Spelningen var inte en arenakonsert, utan ägde rum på en rockklubb, vilket innebar att distansen mellan band och publik var minimal. Jag minns att jag tänkte att det här inte är bra för hörseln. Men sedan tänkte jag att det ändå är bra för mig. Det var hårt, det var högt, det var hänförande. Jag kände mig levande.