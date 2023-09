Det som saknas i ukrainskt ”genombrott”

Geolokaliserade bilder visar att ukrainska styrkor brutit igenom även den tredje och sista ryska försvarslinjen i regionen Zaporizjzja. Detta enligt amerikanska tankesmedjan Institute of the study of wars (ISW) senaste analys.

Genombrottet ska ha skett sydväst om orten Verbove i den riktning som löper ner mot städerna Melitopol och Berdjansk vid Azovska sjön.