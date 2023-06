S vill att staten köper tillbaka SBB-fastigheter

Efter att ha varit i fritt fall under veckan repade sig aktiekursen för fastighetsbolaget SBB något under fredagen. Och dramatiken fortsatte. Under eftermiddagen kom beskedet att vd:n, det före detta socialdemoaktiska kommunalrådet Ilija Batljan, lämnar sin post, men fortsätter i styrelsen. Det fick aktien att rusa.

Bolagets stora problem, med stigande räntor och rejäla skulder, har varit vida omskrivet de senaste månaderna när krisen eskalerat. SBB äger 750 fastigheter runt om i landet som de köpt och nu hyr ut till kommuner, regioner och staten.