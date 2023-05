DeSantis kampanj – en balansgång mot Trump

Djupt konservative Ron DeSantis är den republikan som anses ha störst möjlighet att på allvar kunna utmana expresident Donald Trump inför valet 2024.

Och det är en självsäker DeSantis som kliver in som presidentaspirant. Nyligen sade han att endast tre personer har en chans i kampen om presidentposten. Förutom han själv är det enligt DeSantis expresident Donald Trump och sittande president Joe Biden, skriver The New York Times.