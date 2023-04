Stort glasstest: 24 nya – bara en fullpoängare

Krympflationsdrabbad strut Stäng Krympflationsdrabbad strut

Betyg: 3 av 6

Daim Mint, ca 30 kr, GB Glace

Vi är alla överens om att krympflationen drabbat Daimstruten, även i denna nya variant med mintglass. Glassen har en god, fräsch smak om man gillar After Eight, men var är Daimkulorna? Det är synd att man sparar in på det som gjort denna glass till en modern klassiker.