Kedjorna fortsätter höja bensinpriset

Till skillnad från måndagens prishöjning höjs denna gång även dieselpriset med 10 öre till 22:16 öre per liter.

Prishöjningarna kommer samtidigt som priset på råolja på världsmarknaden stiger från låga nivåer, upp från bottennapp under 70 dollar per fat för så kallad brentolja den 20 mars till dagens pris på drygt 77 dollar per fat.