”Hade mor rätt – fel att säga beklagar sorgen?”

Fråga: Ifall en vän, kollega eller bekant har fått sorg när en nära anhörig gått bort vill man ju naturligtvis säga några väl valda uppmuntrande ord. De flesta säger ”jag beklagar sorgen” eller ”beklagar att din far gått bort” etcetera. Min kära mor sa alltid ”säg inte ’beklagar sorgen’ utan hellre ’mitt varma deltagande i sorgen’”. Det låter ju lite mer högtravande. Jag har haft med mig detta under alla år och brukar säga ”mitt deltagande i sorgen” eller ”jag är mycket ledsen att din far gått bort” eller liknande.

Det viktiga är väl att man säger några väl valda ord, men vad är egentligen kutym i denna fråga?