Här tas vinturismen till nya höjder

Bakom World of Wine, som förkortas Wow, döljer sig Adrian Bridge som även driver portvinshuset Taylor’s och lyxhotellet The Yeatman. Enligt Bridge är tanken med Wow att förnya området Vila Nova de Gaias gamla fabrikskvarter vid Duoroflodens strand genom att hylla skälet till varför de en gång byggdes. En bra start är flaggskeppet The Wine Experience som på många sätt liknar Bordeauxs fantastiska vinmuseum Cité du Vin. Det är ett grundligt, ystert och påhittigt djupdyk i all portugisisk druvdrycksproduktion, inte enbart det lokala portvinet, med flera interaktiva utställningssektioner. Allt avrundas förstås med provsmakning.

Efter provsmakning av drycker fortsätter rundturen till baren Angel’s Share intill, som lyckas med konststycket att både vara sofistikerad och avslappnad. Här paras brickor proppade med väl utvald ost och chark med ännu mer välvalda viner vilka serveras per glas. Det finns även en mycket bra cocktaillista. Golv-till-tak-fönstren skapar en oslagbar utsikt över floden och den fina stadssiluetten där bortom.