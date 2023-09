"Jag tror att han kommer få spela mycket"

Hanson följer i princip varje steg som Ludvig Åberg tar på en golfbana. Och som en viktig del i den innersta kretsen kring den svenska golftalangen borde 45-åringens magkänsla kring Åberg vara så god som någons.

Just nu säger den att hans adept kommer att kastas in i Ryder Cup-hetluften per omgående. Kanske redan i fredagens foursome- eller bästbollmatcher.