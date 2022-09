Falska gårdar i australiska "Bonde söker fru"

”Farmer wants a wife”, den australiska versionen av ”Bonde söker fru”, anklagas för att använda sig av falska gårdar och omgivningar för att bättra på dragningskraften hos deltagare som söker fru. Daily Mail Australia skriver att två av bönderna, Will Simpson och Paige Marsh, har använt sig av andra egendomar än de egna under inspelningarna.

Växtodlaren Will Simpson presenterades som ägare till en gård i Berriwillock men filmades delvis på en annan gård, hundra mil därifrån. Även bonden Harry Lloyd filmades på en annan mjölkgård än sin egen, något som enligt tv-kanalen Seven beror på covid. Seven framhåller också att den potentiella fruarna hela tiden vetat om vilken gård som varit den riktiga.