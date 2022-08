”Vi kunde haft råd med ett hus vid havet”

Sedan jag skilde mig för ett halvår sedan har jag skrapat ihop pengarna. Innan dess var det min kille som betalade. Jag lät honom betala hyran så att jag skulle kunna ägna tiden åt att tänka. Som Pet Shop Boys sjunger:

Words mean so little, and money less

when you're lying next to me

But look at my hopes, look at my dreams

the currency we've spent

I love you, you pay my rent