Det har gått två år sedan plastpåseskatten infördes. Den 29 januari 2020 röstade riksdagen igenom förslaget, trots att expertis på området sade att det inte går att fastslå att plastkassar är sämre för klimatet än andra påsar, bland annat IVL Svenska Miljöinstitutets rapport ”Single-use plastic bags and their alternatives Recommendations from Life Cycle Assessments”, som skrevs på uppdrag av FN:s miljöprogram UNEP.