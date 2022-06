Superkändisarna som kommer till Stockholm

Under det tidiga 2000-talet tog en ung New York-tjej, med sin råa soulröst och skickliga pianospelande, snabbt världen med storm. Totalt har den flerfaldigt Grammy-belönade sångerskan sålt över 65 miljoner skivor under sin karriär. Därmed är hon rankad som en av vår tids bäst säljande artister.

På senare tid har R&B-drottningen Alicia Keys – utöver att fortsätta släppa musik – ägnat sig åt skådespeleri och regi av bland annat Broadway-shower. Hon har även lanserat en skönhets-och hudvårdslinje samt gett ut en bästsäljande självbiografi.