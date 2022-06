Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Västvärlden måste upphöra med sitt självhat, och sluta ge näring åt idén att alla som inte är vita män är förtryckta. Det menar Douglas Murray, författare till bland annat “The Strange Death of Europe” och ”The War on the West”. Paulina Neuding intervjuar honom.

Efter reklamen visas:

Västvärldens självhat föder ingenting gott