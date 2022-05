Elliot Haspel är en amerikansk barn- och familjepolitisk expert, kommentator, skribent och författare med särskild inriktning på frågor som rör tidig barndom och utbildning. Han har skrivit för The New York Times, Washington Post och är en återkommande skribent i The Atlantic, som SvD har ett samarbete med. Elliot Haspel är i grunden lärare, bland annat utbildad vid Harvard’s Graduate School of Education.