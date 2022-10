”Blev misshandlad av ex – ingen tror mig”

Fråga: För ett år sedan bröt jag upp från en relation med en man som misshandlat mig fysiskt och psykiskt under flera års tid. I samband med det valde jag att berätta för några vänner, varav en senare – bakom min rygg – berättade för mina föräldrar.

Under åren av tystnad föreställde jag mig en stor famn som väntade mig när eller om jag någon gång skulle berätta. Men reaktionerna blev inte så varma som jag hade trott. I stället blev jag misstrodd, skuldbelagd och ifrågasatt. Mina föräldrar anklagade mig för att överdriva, ville ha bevis, sa att de skulle fråga min förövare om det var sant. När jag berättade att jag hade polisanmält mitt ex sa de: ”Det var nog inte så farligt”, och att det aldrig är ens fel när två träter. Sedan anklagade pappa mig för att ha släppt in personen i vår familj. En av mina vänner, välutbildad och feminist, höll med min pappa.