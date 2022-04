Innan jag ens tagit mig igenom prologen till Andreas Cervenkas ”Girig-Sverige. Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika”, börjar jag snegla på Johan Jönson-volymerna i poesihyllan. Det är bara några meter dit, men bildligt ter det sig som en avgrund: Cervenkas redogörelse för hur Sverige numera återfinns på topplistor över ohemult förmögna personer per capita och Jönsons vredgade diktning från fabriks- och omsorgsgolv där det förs en ständig kamp för att få tillvaron att gå ihop. Klassklyftan.

I Jönsons ”Marginalia” löper ett kursiverat mantra insprängt som en röd tråd genom diktsamlingen, otaliga varianter på samma tema som handlar hur pengarna är slut, hur pengarna måste in: ”jag måste för fan kunna tjäna mer pengar”. Det låter som en utsaga som lika gärna hade kunnat komma, men kanske mer lättsinnigt, ur miljardärmun. Det blir en grotesk analogi, en förvrängd spegelbild, när fokus på att tillskansa sig mer pengar på ett bisarrt vis förbinder två så diametralt motsatta grupper i samhället. Men vem är det som får mer pengar? Cervenka påpekar gång efter annan i sin bok att det bästa sättet att bli rikare är att redan vara rik.

”Girig-Sverige” skakar om mig. Inte för att det är någon egentlig nyhet att omfördelningen av rikedomar i vårt land de senaste decennierna, där alltmer pengar tillfaller de redan förmögna, har gått i en rasande fart. Men omfattningen av det hela är likväl svår att ta in. Om man inte räknar in några utpräglade skatteparadis, är Sverige det land i världen som har flest superrika per capita; 1996 var miljardärerna 28 stycken i vårt avlånga land. 2021 hela 542 stycken. Men så sent som 2020 var de ”bara” 206 – det går undan.