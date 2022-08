Falska rykten om valfusk allt vanligare

Under valdagen 2018 var Valmyndighetens sajt onåbar under stora delar av kvällen. Den hade slagits ut av en så kallad överbelastningsattack, när angripare avsiktligt överbelastar en sajt för att göra den otillgänglig, mitt under rösträkningen.

Fortfarande, fyra år senare, sprids falska rykten om att Valmyndigheten själv stängde ner webbplatsen för att påverka valresultatet.