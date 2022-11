Lyckat försök med malariamedicin

Trots att malaria globalt sett har minskat i förekomst är det fortfarande vanligt i många av världens fattigaste länder och sjukdomen skördar hundratusentals liv varje år.

Nu rapporterar forskare bland annat från det amerikanska statliga National institute of health om att en monoklonal antikropp verkar kunna skydda mot infektion. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.