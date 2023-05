”Jag vill aldrig sluta äta pappas pasta”

Foto: Alamy Stäng Foto: Alamy

Edamame-dumplings

Jag var 16 år när min storebror Oliver kidnappade mig till New York. Han hade varit där med sin tjej en månad tidigare och blivit helt tagen av alla krogar, vilket fått honom att panikboka två biljetter till oss när han kom hem. I en vecka strosade vi bara runt på stan och åt på häftiga ställen. Jag, som precis börjat utveckla ett matintresse och lagade en massa pasta hemma, blev hänförd.

En dag kom vi Buddakan vid Chelsea Market. En enkel dörr ledde oss uppför en trappa och in i en korridor följt av en lobby. Där uppenbarade sig en palatsliknande sal. Det kändes så New York City! Vi beställde in allt från genomskinliga edamame-dumplings till räkbollar. Vi åt udon-nudlar och en mörkt karamelliserad torsk i en sorts miso-glaze med picklad gurka och japanskt ris. Jag hade aldrig upplevt sådana smaker tidigare.

Efter den resan var jag som pånyttfödd. Det var en uppenbarelse för mig att det finns så mycket mer än italiensk och svensk mat. Sedan dess är maten alltid anledningen till att jag åker utomlands. I London finns ett av mina favoritställen, Trullo, som serverar den bästa cacio e pepe jag ätit. Och nyligen var jag i Rom och åt bucatini all’amatriciana på Taverna Trilussa. Makalöst!