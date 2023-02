Rydström vinnare i tävlingsdebuten: "Avvägning"

Hemmalaget behövde inte vänta länge för ett ledningsmål. För redan i den tionde minuten kunde Isaac Kiese Thelin kyligt placera in 1–0. Ett par minuter senare utökade Sebastian Nanasi till 2–0.

– Det känns jättebra, det har inte riktigt klickat under försäsongen, jag har inte riktigt fått in bollen i mål. Såklart extra skönt att göra ett mål och en assist, säger Nanasi i C Mores sändning, enligt TV4:s Fotbollskanalen.