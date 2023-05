Kurslyft trots vinstras för Pfizer

Pfizer redovisar ett kraftigt vinstfall för årets första kvartal, med intäkter som sjunker 29 procent. Men nedgången blev inte lika djup som befarat och aktien lyfter i terminshandeln inför tisdagens handel på Wall Street.

Omsättningen föll till 18,3 miljarder dollar, vilket kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 16,6 miljarder. Den justerade vinsten per aktie blev 1:23 dollar, ned från 1:62 dollar per aktie ett år tidigare. Snittprognosen låg dock på 97 cent per aktie.