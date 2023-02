Vad är det som är så magiskt med vatten? Vad är det som väcker dagdrömmar till liv när vi blickar ut över sjöar, floder eller havet? Är det äventyren, spännkraften mellan fara och glädje, ursprung och närvaro? Det undrar författaren Bonnie Tsui i den mörkblå essän ”Why we swim” (Rider Co). Kanske, fortsätter hon, ”kan vi få en större förståelse för vad som döljer sig under ytan om vi istället för att bara betrakta vattnet, hoppar i och börjar att simma”.