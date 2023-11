Efter rapporter om att trakasserier i skolan har ökat som en följd av konflikten mellan Israel och Hamas kallar diskrimineringsombudsmannen (DO) nu till sig skolchefer från en rad städer.

Lars Arrhenius, DO, skriver i kallelsen att myndigheten under en lång tid har fått in anmälningar om ”judars och muslimers upplevelser av diskriminering i skolan”.