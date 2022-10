Nya elbilarna som kommer till Sverige

BYD – världens största elbilstillverkare

BYD passerade under första halvan 2022 Tesla som världens största elbilstillverkare.

Byd, eller Build Your Dreams, må vara relativt okänt i Sverige, men under första halvan av 2022 sålde det kinesiska märket 641 000 elbilar – vilket gör att man passerar Tesla som världens största elbilstillverkare. Till Sverige kommer under senhösten tre modeller och först ut är den fem meter långa sedanen Han, som med två motorer och 517 hästkrafter gör 0 till 100 på 3,9 sekunder. I modell- programmet finns också Tang, en stor, sjusitsig suv som är ungefär i storlek med Volvo XC90 och Atto 3, en mindre suv i C-segmentet, där konkurrenter blir bland annat Volvo XC40. Svensk återförsäljare är Hedin bil, som bland mycket annat också importerar nykomlingen Maxus och relativa nykomlingen MG.