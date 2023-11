De medverkar i "Bäst i test"-panelen

Det var i mars i år som det blev klart att SVT tackat nej till fler säsonger av ”Bäst i test”, ett av bolagets allra populäraste program, eftersom man inte längre ville betala vad det brittiska produktionsbolaget Avalon kräver.

Programledarna Babben Larsson och David Sundin har följt med i flytten till TV4 och den nya säsongen har spelats in i ett helt nytt hus, där deltagarna utsätts för kluriga tester under stressiga former.