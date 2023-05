Har det någonsin hänt dig att du är på väg hem från en bar, känner dig lite för berusad för att köra, och plötsligt minns att en kollega erbjudit sig att köra dig hem om det behövs? Har du under skjutsen upptäckt att kollegan kör oberäkneligt och gör konstiga miner, som visar sig vara på grund av att han kallar sig själv ”Den körande croonern” och har klistermärken av en cigarr och en hatt på vindrutan, som gör att han måste ligga exakt parallellt med bilarna i filen bredvid för att illusionen av att han har dem på sig ska upprätthållas för andra förare?

Vem skulle någonsin komma på ett så dumt scenario, undrar du. Tim Robinson och hans kollega Zach Kanin. De har just släppt en tredje säsong av ”I think you should leave”, sketchkomediserien som blev ett omedelbart kulturellt fenomen när den först kom ut år 2019, och en av de roligaste, och dummaste, serierna som modern komedi har att erbjuda. Varje avsnitt är uppbyggt på ett gäng korta sketcher, med sex 15 minuters-avsnitt per säsong – alltså blott 90 minuters underhållning i en säsong.