Rapport: Barn från IS-läger återanpassar sig väl

Trots de hårda och många gånger livshotande omständigheterna i lägren i nordöstra Syrien – som upprättades efter att IS besegrats 2019 – har många av de barn som återvänt därifrån klarat sig bra. Detta enligt rapporten ”My son is just another kid” som Human Rights Watch (HRW) publicerade nyligen.

Erfarenheter från omkring hundra barn som har återvänt till bland annat Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige har dokumenterats i rapporten. Barnen har återanpassat sig och fungerar väl både vad gäller skolgång, vänner och fritidsintressen, konstaterar Human Rights Watch. Detta trots att de tillbringat åratal i läger med bristande tillgång till vatten, mat och utbildning.