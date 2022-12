Cecilia tar fajten för simhallen

SvD Junior – tidningen för barn och unga Denna artikel är hämtad ur SvD Junior, Svenska Dagbladets nyhetstidning för barn och unga. Läs mer om Junior här!

För att Bräcke kommun i Jämtland ska få bättre ekonomi, krävs det att man sänker sina kostnader. Därför vill kommunen riva simhallen i Bräcke. Men det tycker Cecilia är fel.

– Att barn lär sig simning är så viktigt. Och simhallen är ju något vi faktiskt använder – nu står den bara där, säger hon.

Just nu håller simhallen stängt i väntan på ett rivningsbeslut. Därför åker barnen till simhallen som ligger en bit bort, i Gällö, för den obligatoriska simundervisningen.

Cecilias bonus-lillebror som går i tvåan har ännu inte lärt sig simma. Han och hans klasskompisar får inte simma lika mycket som Cecilia fick göra i den åldern, berättar hon.

– När jag gick i tvåan hade vi gångavstånd till simhallen. Men nu har det blivit mer komplicerat. Det tar 20 minuter med buss till Gällö men det är många som blir åksjuka. Då måste vi stanna för att de ska få röra på sig, och det tar tid.

Nyligen skickade hon därför in ett så kallat medborgarförslag till kommunen. Det gick till såhär:

• Cecilia skrev en insändare som ett skolarbete och visade den först för sin mamma.

• Hennes mamma tipsade henne om att lämna in ett medborgarförslag.

• Cecilia fick hjälp att fylla i ett formulär, la förslaget i ett kuvert och lämnade in det i receptionen i kommunhuset.

– Mamma kollade vad de skulle ta upp på kommunstyrelsens nästa möte och då var det bland annat mitt förslag. Jag tror att de andra som lämnar in medborgarförslag är lite äldre än jag. Ofta handlar förslagen om lön och vägar och sådant.