Åtta skäl att fira nyår i Berlin

Cocktails med viltplockade smaker på Velvet Bar, utnämnd till Tysklands bästa. Foto: Sarah Swantje Fischer

”Sip the season”, hälsar Sarah Swantje Fischer inför besöket på Velvet Bar. Och när Fischer talar lyssnar inte bara gäster utan hela barvärlden. Den har hon nämligen tagit med storm, denna barchef och smakkurator som på Velvet Bar introducerat en unik mixologi-filosofi. Så ständigt föränderlig att lokalen i Neukölln varje torsdag håller stängt, så att Sarah med personal helhjärtat kan ägna sig åt ”lab days”. Då tar de sig an veckans viltplockning som skett i och runt Berlin. De fermenterar, lägger in och destillerar örter och plantor, vilka från och med varje fredag serveras i nya, spännande drinkar. Ofta med låg alkoholhalt, blandade med sådant som sherry och torr vermouth. Poängen är inte rus utan att låta växterna vara märkbara och krydda upplevelsen, i både glas och själ.