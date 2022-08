”Tåg som fastnat måste evakueras snabbare”

Under senare tid har det vid flera tillfällen förekommit att resande under vidriga förhållande suttit fast i tåg under lång tid. Exempelvis blev ett tåg stående i Gagnef 22 juli i 9,5 timmar utan att passagerarna fick komma ut ur tåget. Ett annat exempel i närtid är Töreboda den 5 augusti där passagerare också satt fast i tåget i flera timmar.