Fler självmord när äldre får sömnmedel

Läkemedel mot sömnproblem kan fördubbla risken för självmord bland personer över 75 år som bor på äldreboende. Samtidigt kan antidepressiva läkemedel kopplas till en lägre risk för självmord, visar en studie, Sahlgrenska Suicide Studies, vid Göteborgs universitet.

Under nio år följde forskarna 280 000 svenska invånare över 75 år på äldreboenden. Under perioden begick 110 personer självmord. Hälften av självmorden inträffade under personernas första år på äldreboende. Flest självmord begicks av män. Men enligt studien var självmordsrisken lägre hos de äldre som fick antidepressiva.