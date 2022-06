”En tv-serie kommer att dominera i sommar”

Finns det någon stor tv-trend sommaren 2022?

– Fantasy. Är det en enda serie som kommer att dominera tv-landskapet är det ”Game of thrones”-spinoffen ”House of the dragon”. Trots att den kommer på HBO Max först den 22 augusti lär den göra väsen av sig under hela sommaren. Innan dess har till exempel den extremt emotsedda ”The Sandman”, efter Neil Gaimans serieroman, premiär på Netflix.