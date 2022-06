Chance the Rapper till Way Out West

Den amerikanske hiphop-artisten Chance the Rapper är klar för Way Out West. Artisten, som slog igenom med Grammisvinnande plattan ”Coloring book” (2016), har flera kända samarbeten bakom sig, bland annat låten ”Holy” med Justin Bieber.

Chance the Rapper har kallats pionjär och normbrytare och är känd för sin stora kärlek till gospel och för sitt komplexa textförfattande. Han har på kort tid blivit en av vår tids mesta tongivande hiphop-artister – utan hjälp av stora kommersiella skivbolag.