Under söndagen kom Socialdemokraterna med ett historiskt och väntat beslut. Partistyrelsen säger ja till ett svenskt Natomedlemskap. Under morgonen pågår en debatt i riksdagen och sedan väntar Sverige skicka in en ansökan.

Men alla Natoländers parlament måste godkänna ett svenskt medlemskap. Turkiets president Erdogan har sagt att det vore ett ”misstag” om Sverige och Finland gick med i Nato.

På en kvart får du veta vilka förhandlingar som väntar framåt för den svenska regeringen. Med SvD:s politikreporter Maggie Strömberg och utrikesreporter Jesper Sundén.

Vad måste Sverige göra för att släppas in i Nato?

