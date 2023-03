Tankesmedja styr bild av kriget: ”Kan ha agenda”

Kort efter Rysslands invasion den 24 februari 2022 blev det en ny rutin i nyhetsvardagen. Lite som Folkhälsomyndighetens dagliga pressträffar under pandemin. Något som hjälpte till att bringa klarhet i en föränderlig tid.

Klockan fem varje morgon, svensk tid, publicerar den Washingtonbaserade tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) sin dagliga rapport om händelseutvecklingen i Ukraina. Innehållet hämtas, enligt ISW själv, endast från öppna källor.