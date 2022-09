Knapp ledning för rödgröna visar SVT:s prognos

SVT:s vallokalsundersöknings prognos för valresultatet: S: 29,3, SD: 20,5, M: 18,8, C: 7,7, V: 7,0, MP: 5,8, KD: 5,2, L: 4,7.

Socialdemokraternas regeringsunderlag får 49,8 mot Moderaternas 49,2.

Det innebär 176 mandat för S-sidan och 173 mandat för M-sidan.

SVT:s vallokalsundersökning görs i direkt anslutning till vallokalerna genom intervjuer med drygt 11 000 väljare.

Valun är en prognos för valresultatet, men i valen 2014 och 2018 har framför allt Sverigedemokraternas resultat varit missvisande. År 2014 underskattades SD, och år 2018 överskattades partiet i stället när det fick 19,2 procent i valun, och det slutgiltiga valresultet var 17,5.

Valun genomförs av Göteborgs universitet. Statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson säger till DN att det sedan millenieskiftet varit svårt att få tillräckligt många sverigedemokrater att svara i opinionsundersökningar.

– Huvudanledningen är inte att att man är blyg att berätta att man röstar på SD utan det finns ett lågt förtroende för samhällsinstitutioner i allmänhet och tyvärr drabbar det även opinionsundersökningar, säger Henrik Ekengren Oscarsson till DN.

I år har SVT:s vallokalsundersökning, Valu, mätt fler lokaler för förtidsröstning jämfört med tidigare år, säger Henrik Ekengren Oscarsson till DN. 55 förtida röstningslokaler och 105 valdagslokaler ingår i valun.

Valun visar också att 38 procent av väljarna har bytt parti, och alltså röstar på något annat parti än de gjorde 2018. Det är något lägre andel paribytare än mellan valet 2014 och 2018.

– En gång i tiden när vi började göra sådana här mätningarna var det tio till tolv procent som bytte parti. Vi har blivit allt mer otrogna mot våra partier, säger Sören Holmberg, statsvetare och professor emeritus vid Göteborgs universitet, till SVT.

En tredjedel, 37 procent, bestämde vilket parti de skulle rösta på under söndagen eller under den senaste veckan. Den siffran är på samma nivå som vid förra valet. Bland de som röstade på Liberalerna och Miljöpartiet var andelen som bestämde sig sent större.