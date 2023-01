Efter gårdagens uppgång väntas Stockholmsbörsen fortsätta svagt uppåt. Enligt IG Markets ska Stockholmsbörsen lyfta omkring 0,1 procent i den inledande handeln.

Under morgonen har mätteknikbolaget Hexagon meddelat att man föreslår en höjd utdelning på 0:12 euro per aktie jämfört 0:11 euro föregående år. Bolaget valde att presentera större delar av sitt bokslut redan under gårdagen på grund av en misstänkt läcka.