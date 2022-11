”Behöver lära sig av den nya politiska kartan”

De interna kritikerna som sa vad de tyckte till journalisterna, framför allt under Nyamko Sabunis tid som partiledare, är syndabockarna i Liberalernas valanalys som presenterades i veckan. Den kom lagom till att den utmålade hjälten – Johan Pehrson – ska väljas till partiledare på ett extra landsmöte på lördag. I praktiken en formalitet, eftersom Pehrson lett Liberalerna sedan Nyamko Sabunis avgång i april.

Gulan Avci hör inte till de högljudda internkritikerna som pekas ut som ett sänke. Hon är ny partisekreterare och har flyttat in i ett kontor i Liberalernas riksdagskansli som förre Liberalernaledaren Jan Björklund en gång satt i och som sen Sverigedemokratledaren Jimmie Åkesson övertog men nu alltså lämnat. Hon har satt sin egen prägel på väggarna som pryds av bland annat en regnbågsflagga och den klassiska amerikanska krigspropagandabilden från andra världskriget: en kvinnlig fabriksarbetare i huckle som spänner en biceps med texten ”We can do it!”