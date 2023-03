Timothy Snyder har fel. Det var det sista jag trodde att jag skulle skriva när jag smög in i Börssalen för att lyssna till ”Thought and truth under pressure”, Svenska Akademiens konferens om hoten mot det offentliga samtalet (22/3). Snyder, som är historieprofessor vid Yale och en ledande Östeuropaspecialist, höll det inledande talet.