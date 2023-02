”Vi är som en mini-baseboll-familj”

SvD Junior – tidningen för barn och unga Denna artikel är hämtad ur SvD Junior, Svenska Dagbladets nyhetstidning för barn och unga. Läs mer om Junior här!

Ljudnivån är hög när Stockholm basebolls U12-lag samlas inför sin första träning efter jul. 16 spelare står uppradade på två led i den lilla träningshallen i Stockholm.

– Jag vill inte höra några smällar i väggarna här nu, bara i handsken, ropar en tränare.

Bollarna flyger genom luften. Asher och Stina har koll på hur man ska kasta.

– Om man är högerhänt har man den vänstra foten fram, visar Asher. Och man ska hålla armen i 90 grader.

– Armbågen ska vara hög, så att man inte kastar med arm-

bågen nere. Då kommer kastet att skruvas och komma helt snett, säger Stina.

Esben och Tyko övar kastteknik. Foto: Ari Luostarinen

Det smackar till när de hårda läderbollarna träffar basebollhandskarna.

– There you go, good, Asher! ropar en annan av tränarna.

Engelska och svenska blandas och det har sitt skäl – baseboll är en amerikansk sport och många av barnen och tränarna har rötter i USA.