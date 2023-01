Jubel på Tokyobörsen trots sänkt BNP-prognos

Centralbankschefen Haruhiko Kuroda säger på en presskonferens efter räntebeskedet att han nu ser tecken på att inflationen väntas bromsa in under andra halvåret i år och sjunka ned under 2 procent igen.

Men det råder stor osäkerhet kring prognosen, betonar Kuroda, som är på väg att avgå i vår.