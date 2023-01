Aleksandr Lapin, tidigare befälhavare för Ryssland centrala militärdistrikt, har utsetts till stabschef för de ryska markstyrkorna, meddelar ryska statliga medier enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war ( ISW ).

Den ryska nyhetssajten Ura skriver att han ska ha tagit över posten från Vasilij Tonkosjkurov den 9 januari, och att det är oklart varför företrädaren ersatts.