Östlund kammar noll på Baftagalan

Filmen var nominerad i kategorierna för bästa originalmanus och rollsättning, priser som i stället gick till Martin McDonagh för “The banshees of Inisherin” respektive Nikki Barrett och Denise Chamian för ”Elvis”, rapporterar Variety.

Även skådespelaren Dolly De Leon hade vinstchans, i kategorin bästa kvinnliga biroll för sin insats i just ”Triangle of sadness”. Där var det Kerry Condon som mottog pris för sin roll i “The banshees of Inisherin”.